Besinnliche Begegnungen in Düsseldorf Ein Fest mit Wunschbaum und Gesang

Dieses Jahr konnten die Besucher wieder selber aktiv werden. An dem großen Weihnachtsbaum vor der Kirche hingen Geschenkanhänger mit unterschiedlichen Spendenzielen. Die Besucher konnten die Anhänger abnehmen und sich am Tisch in eine Liste eintragen. „Es läuft richtig gut. Wir haben nach einer Stunde schon drei Seiten gefüllt, und es wurde auch viel zusätzlich gespendet“, erzählt Lothar Gläser, 2. Schützenchef. Birgit Sarwas findet die Idee des Wunschbaumes toll. „Ich habe besonders nach den Kinderwünschen geschaut. Ich finde es wichtig, dass Kinder in diesen Zeiten Spaß und Freude haben. Ich habe Enkelkinder, und denen geht es so gut, dann soll es auch anderen Kindern gut gehen“, sagt sie. Die später abgegebenen Geschenke wie Holzautos, Fußbälle oder Kinderbücher werden an Kinder aus dem Linksrheinischen und 15 ukrainische Kinder verteilt. Zusätzlich wird für Wohnungslose in Heerdt gesammelt. „Wir haben einen guten Kontakt zu Petra Bessert, die sich hier ehrenamtlich um die Wohnungslosen kümmert. So wissen wir, dass die Spenden auch richtig ankommen“, so Bahners. Aktuell betreut Bessert 34 Personen in einem alten Hotel in Heerdt. „Mein Wunsch für Weihnachten ist, dass sich die Menschen dort drei Tage lang keine Gedanken übers Essen machen müssen. Daher sammeln wir in diesem Jahr Essen in Dosen oder solches, das man in einer Mikrowelle erwärmen kann. Natürlich sind auch Hygieneartikel wie Deos und Seifen sehr wichtig. Es wäre schön, wenn jeder zu Weihnachten eine Tüte mit ein paar schönen Dingen erhält“, sagt sie. Und auch ein neues Spendenziel gibt es in diesem Jahr. Die Suppenküche der Franziskaner soll mit Süßigkeiten unterstützt werden. Er darf traditionell bei dem Adventsfest nicht fehlen: der Nikolaus. Dieser war mit einem großen Korb voller Weckmänner unterwegs und belohnte die kleinen Besucher. „In Heerdt gibt es nur liebe Kinder. Die brauchen keine Rute“, sagt Nikolaus Ralf Hoesen, dem seine Rolle sichtlich Spaß bereitet. Aber nicht alle Heerdter Kinder kann er täuschen. „Du bist doch der Ralf“, bekommt der Inhaber des Blumengeschäfts manches Mal zu hören. „Meine Brille verrät mich“, sagt er lachend.