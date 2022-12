Weihnachtsgeschäft in Düsseldorf Nur jeder fünfte Händler bislang zufrieden

Winterliche Stimmung und das näher rückende Weihnachtsfest sorgten am zweiten Adventssamstag für eine sehr volle Stadt. „Die Kälte hat für eine gute vorweihnachtliche Stimmung gesorgt und die Menschen in Scharen in die Stadt gelockt“, sagt Thomas Görner, Geschäftsführer von Foto Koch und Vorsitzender der Interessengemeinschaft Schadowstraße.