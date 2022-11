Gegen Spekulanten in Düsseldorf Stadt will Vorkaufsrecht in der Innenstadt

Die Stadt Düsseldorf will für Teile südlich und nördlich der Schadowstraße eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht aufstellen, um ihre planerischen Ziele zu sichern. Auch Areale an der Straße Am Wehrhahn gehören dazu, so dass sich Karstadt und der ehemalige Kaufhof, mehrere Parkhäuser und zwei potenzielle Hochhausstandorte im Gebiet befinden. Neue Türme könnte es an der Tuchtinsel und auf dem Grundstück des ehemaligen Kaufhofs geben. Im Zweifel kann die Stadt Immobilien im Satzungsgebiet zum Verkehrswert erwerben, so dass auch der Spekulation Einhalt geboten wird. Im Planungsausschuss zeichnet sich an diesem Mittwoch eine breite Mehrheit für das Vorkaufsrecht ab, der Stadtrat muss es noch am 15. Dezember beschließen.