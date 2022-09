Stadtteilentwicklung in Düsseldorf : Campus wird mit Bürgern geplant

Düsseldorf Die Bezirksvertretung fordert eine Bürgerversammlung für das Projekt an der Kalkumer Schlossallee. Die Stadt hält die geplante Beteiligung für ausreichend.

Auf einem rund 35 Hektar großen Areal an der nördlichen Kalkumer Schlossallee wird zurzeit ein Campus für alle Generationen geplant. Er soll viele öffentliche Einrichtungen wie eine Gesamtschule, eine Kita, Sportstätten und eine Seniorenresidenz umfassen. Das große Projekt sorgt im Stadtteil für Gesprächsstoff, Sorgen und Gerüchte. Die Bezirksvertretung 5 möchte deshalb, dass zeitnah eine Bürgerversammlung in Präsenz durchgeführt wird, „sodass ein Meinungsaustausch, die Einholung von Wünschen, Ideen, Bedenken und Änderungsvorschlägen sowie Sammlung von offenen Fragen zu diesem Großprojekt ermöglicht wird“. Das Ergebnis der Versammlung soll protokolliert werden und so in die weitere politische Arbeit der Bezirksvertretung 5 eingehen, heißt es in dem Antrag, der von den Grünen gestellt wurde.