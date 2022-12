Antilopen-Gang im Düsseldorfer Zakk Ein heißer Ritt mit Adrenalin

Eine ungewöhnliche Publikums-Mischung ist das im ausverkauften Zakk: Da sind Punks mit ihren Nietengürteln, Alternative in karierten Leinenhemden, Banker in Schlips und Kragen und Hip-Hopper in zu weiten Hosen. Ein kleines Mädchen sitzt auf den Schultern seiner Mutter. Mit Kapsel-Gehörschutz. Eine junge Frau fragt ihre Freundin: „Wann fangen die denn an?“ Sie gähnt.