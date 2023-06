Promi-Gesichter für einen guten Zweck Digitaler Pinselstrich statt Acrylmalerei

So präsentierten der Galerist und der Künstler auch die Porträts von Emma und Mina. Die beiden Hündinnen haben einen festen Platz in Martin Rütters Herz. Die Retriever-Dame Mina war der erste Vierbeiner des Hundetrainers, der längst eine große TV- und Bühnen-Karriere machte. Rütter benannte auch seine Produktionsfirma nach Mina, die Indovinas Charity-Aktion unterstützt. „Machen wir uns nichts vor, der erste Hund ist immer etwas besonderes“, ist Rütter überzeugt und gab zu: „Als ich Roocos Bild von Mina gesehen habe, hatte ich Pippi in den Augen“. Hündin Emma begleitet ihn seit einigen Jahren durchs Leben. So ließ es sich Martin Rütter nicht nehmen, bei der Vernissage in der Altstadt vorbeizuschauen. „Ich bekomme oft Angebote, meine Hunde zu porträtieren, aber niemand hat es bisher geschafft, die Persönlichkeit von Mina und Emma so einzufangen wie Rocco“, lobte Rütter und verriet, dass Michelle, mit der er seit mehr als 20 Jahren befreundet ist, und Bülent Ceylan von ihren Porträts ebenso „hin und weg“ seien wie er selbst. Ein Bild von Indovina kann übrigens bis 2500 Euro kosten.