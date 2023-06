Ehrenamtsmesse in Düsseldorf Im Einsatz für Fledermäuse, Pferde und das Theater

Wer sich engagieren möchte, kann aus vielen Angeboten wählen, etwa im Umwelt- und Naturschutz, in der Suppenküche der Franziskaner oder im kulturellen Bereich. Beispielsweise sucht das Theaterlabor „Traumgesicht“ in Golzheim Verstärkung. „Wir sind ein kleines Team und können jede helfende Hand bei Veranstaltungen, aber auch im Bereich Verwaltung, gut gebrauchen“, sagt Organisatorin Antje Orentat. Ähnlich sieht es bei den Freiwilligen aus, die sich bei Oxfam engagieren, einer Organisation, die sich für eine gerechtere Welt einsetzt. „Wir brauchen immer Menschen, die Lust haben, die Sachspenden anzunehmen und zu sortieren oder in unseren beiden Düsseldorfer Läden auf der Nord- und Friedrichstraße für die Kunden da zu sein“, so Eva-Maria Schwaderlapp.