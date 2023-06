Großeinsatz auf Main Kreuzfahrtschiff droht auf Weg nach Düsseldorf zu sinken – 148 Menschen gerettet

Die „Amadeus Elegant“ mit 148 Menschen an Bord ist in der Nacht zum Sonntag auf dem Main in Bayern leck geschlagen und evakuiert worden. Passagiere und Besatzung mussten die Nacht in einer Turnhalle in Karlstadt 30 Kilometer westlich von Würzburg verbringen, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk habe das Sinken des Schiffs verhindert.