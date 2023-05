Kultur in Düsseldorf Der am besten riechende Arbeitsplatz im Schauspielhaus

Immer der Nase nach. Der Weg, der zu den Werkstätten des Schauspielhauses führt, ist lang. Doch schon bald erschnuppert man den angenehmen Geruch frischen Holzes. Fast so, als nähere man sich einem Wald. Die Schreinerei lässt sich kaum verfehlen. Dann wird es laut, es hämmert und sägt. Abteilungsleiter Stefan Heinen öffnet die Tür. Was er beim Rundgang durch sein 600 Quadratmeter großes Reich erzählt, wird er am 1. Juni um 18 Uhr den Teilnehmern einer öffentlichen Führung im Central nahebringen. Mit „Die Schreinerei!“ gewährt das Schauspielhaus einen weiteren Blick hinter die Kulissen. Nach der Werkstatt geht es auf die Probebühne zum Gespräch – über die Entstehung von Bühnenbildern und die besonderen Herausforderungen dieses Theaterberufes.