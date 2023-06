Fest mit Kirmes in Düsseldorf Schützen in Eller setzen auf Gemeinschaft

Ganz so viele Hofer-Schützen werden dann aber wohl nicht am Schießstand stehen, denn derzeit gibt es lediglich 15 aktive Mitglieder in der Gesellschaft. „Die Tendenz ist aber steigend“, stellt Thiem fest. „Wir haben zwölf Pagen, also Jungschützen bei uns.“ Jungen Menschen versuchen die Elleraner den Einstieg ins Schützenwesen durch modernes Auftreten auch in den sozialen Medien zu erleichtern, ohne dabei die traditionellen Schützenwerte Glaube, Sitte, Heimat zu vergessen. „Unsere Aufgabe als Leitung ist es, die Werte immer wieder neu zu definieren und den aktuellen Gegebenheiten anzupassen“, sagt Thiem. „Selbstverständlich sehen wir auch den gesellschaftlichen Wandel. Deshalb sind wir viel mit den Menschen in Kontakt, um herauszufinden, wo die Gesellschaft steht.“