Aktion zum Schützenfest Damit den Schützen in Kalkum der Strom nicht ausgeht

Beim Schützenfest in Kalkum, das am Montagabend mit dem Krönungsball und dem Großen Zapfenstreich endet, blinken bunt die Lampen am Kinderkarussell, ist der Festplatz an der Zeppenheimer Straße beleuchtet und die Livemusik der Bands wird über Lautsprecher übertragen. Für die Besucher ist das selbstverständlich, für die Schützen aber inzwischen eine sehr große Herausforderung. Denn die Versorgung des Platzes mit Strom ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden und hat sich zu einem Problem entwickelt, unter dem aktuell auch viele andere Vereine leiden.