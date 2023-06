Vor 125 Jahren gegründet Beim Fest auf dem Betriebshof gab es viel Spaß nicht nur für Technik-Fans

Als eingefleischter Straßenbahn-Fan outetet sich in der Besucherschar ein Gast aus Duisburg, der zwecks Ablichten seiner Lieblingsobjekte seine Kamera mitgebracht hatte. Schon als Kind sei er „verrückt“ nach Schienenfahrzeugen gewesen, verrät er. Da ist es kein Wunder, dass er später von Beruf Eisenbahner geworden ist. Besonders beeindruckt hat ihn die Fotoausstellung in der Werkshalle, wo über die Historie vom Betriebshof und vom Düsseldorfer Nahverkehr in Text und Bild informiert wurde.Den Anfang bildete – wie dort zu erfahren war – ein Vertrag aus dem Jahr 1898 zwischen der „Continentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmen mit Sitz in Nürnberg“ und Städten und Gemeinden zwischen Düsseldorf und Vohwinkel zum „Bau einer elektrischen Kleinbahn“. Eine erfolgreiche Entwicklung begann. Ab 1917 beispielsweise konnten Straßenbahnreisende das „Düsseldorfer Zentrum“ sogar ohne Umstieg erreichen. Ein Busanschluss erfolgte in Benrath im Jahr 1958. Mit einer Elektrobuslinie als Weltneuheit ließ die Rheinbahn 1975 aufhorchen. Statt Dieseltank lieferte ein Batterieanhänger die notwendige Energie. Aktuell fahren vom Betriebshof Benrath aus täglich 121 Busse auf insgesamt 24 Linien.