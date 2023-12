Städtepartnerschaft in Düsseldorf Wie Kunst zur Brücke zwischen Düsseldorf und Palermo wird

Düsseldorf und Palermo, das ist mittlerweile schon ein Stück Düsseldorfer Kunstgeschichte. Seit zehn Jahren organisiert der Verein „Düsseldorf – Palermo“ Kunstausstellungen, Projekte und Workshops in beiden Städten, stellen Künstlerinnen und Künstler im „Haus der Kunst“ in Palermo oder in Düsseldorfer Museen und Galerien gemeinsam aus. Auf die Idee kam vor zehn Jahren Michael Kortländer, und er war es auch, der sich zusammen mit anderen Akteuren für eine offizielle Städtepartnerschaft einsetzte. „Die Brücke für die Städtepartnerschaft mit Palermo war in der Tat die Kunst“, erinnert er sich.