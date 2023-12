Kunstverein in Wermelskirchen Quadratische Kunst zum Mitnehmen

Bereits am zweiten Advent hatte der Kunstverein die beliebte Ausstellung in der Galerie am Markt eröffnet. Am dritten Adventssonntag setzten die Künstler die Benefizveranstaltung fort und öffneten an beiden Wochenendetagen von 15 bis 19 Uhr die kleine Galerie. An beiden Wochenenden konnten Besucher die Bilder genau unter die Lupe nehmen, dann von der Wand nehmen und direkt erwerben – für den Einheitspreis von 35 Euro pro Bild. „Kunst, die sich viele Menschen leisten können“, erklärte Dangel den besonderen Gedanken der Ausstellung.