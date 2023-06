Unfall in Düsseldorf Streifenwagen kollidiert mit Taxi – mehrere Polizisten verletzt

Nach einer Kollision eines Streifenwagens im Einsatz und eines Taxis ist am frühen Sonntagmorgen ein Polizist im Krankenhaus behandelt worden – zwei Kollegen wurden leicht verletzt. Der Streifenwagen war gegen 3.30 Uhr in der Nacht mit Blaulicht unterwegs. An der Kreuzung Steinstraße/Berliner Allee kam es aus bisher noch unbekannten Gründen zum Zusammenstoß mit einem Taxi – welches Auto Rotlicht hatte, war zunächst unklar.