Kulturstätten in Düsseldorf Was passiert, wenn das Junge Schauspiel Rath verlässt?

Bekommt der Stadtteil Rath bald eine neue Kulturstätte mit wechselnden Angeboten? Diese Perspektive gibt es jetzt, nachdem der Aufsichtsrat des Schauspielhauses am Dienstag den Baumaßnahmen im Central zugestimmt hat. Das Junge Schauspiel soll von der Münsterstraße in das auch jetzt schon vom Theater genutzte Gebäude an der Worringer Straße wechseln. Kulturdezernentin Miriam Koch ist seit einiger Zeit in Verhandlungen mit Theatermacher René Heinersdorff, der an der Münsterstraße selbst einzelne Aufführungen bringen und zudem den Betrieb mit anderen Anbietern koordinieren würde.