Giovanica Fois aus dem Georg-Glock-Haus : Düsseldorfer Pflegerin mit Preis ausgezeichnet

Düsseldorf Giovanica Fois arbeitet mit Demenzpatienten und ist im Düsseldorf Georg-Glock-Haus für ihr strahlendes Lächeln bekannt. Jetzt hat sie einen bundesweiten Preis gewonnen. Sie möchte andere ermutigen, den Beruf ebenfalls zu ergreifen.

Für die Lierenfelderin kam der mit 2000 Euro dotierte Preis überraschend. „Ich wusste gar nichts von der Nominierung und kannte auch die Initiative bisher nicht“, sagt sie. Eines Nachmittags sei sie in den Garten gerufen worden, dort hätten alle im Kreis gestanden und per Live-Schalte aus Berlin seien Glückwünsche gekommen. „Dazu gab es Blumen und eine Torte und ich hatte ein paar Tränen in den Augen“, erinnert sie sich mit einem Lächeln. Bei der Preisverleihung in Berlin mit Styling und Fotoshooting fühlte sich die Mutter dreier Kinder sich wie ein kleiner Star. Es sei schön, durch den Preis Wertschätzung zu erfahren, sagt sie, eigentlich bräuchte es aber mehr davon, um auf die Pflege aufmerksam zu machen.

Fois hat sich schon in ihrer Kindheit gerne um ältere Menschen und Kinder gekümmert. Bei verschiedenen Praktika wurde ihr klar, dass der Pflegeberuf perfekt für sie ist. „Meine Wahl habe ich noch nie bereut“, sagt sie. „Man kann mir noch so viel Geld bieten, etwas anderes möchte ich nicht machen.“ Für mich seien die Bewohner und anderen Pflegekräfte wie eine zweite Familie. Und diese kann sie gut mit der ersten in Einklang bringen. Die Alleinerziehende arbeitet in Teilzeit, meist übernimmt sie die Frühschichten. So kann sie am Nachmittag Zeit mit ihren Kindern (19, 15 und zehn Jahre) verbringen. Gerne geht sie mit ihnen schwimmen oder spazieren – am liebsten im Eller Schlosspark oder am Rhein.