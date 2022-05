2500 Euro Preisgeld : Stadt Erkelenz sucht Heimatpreisträger

Erkelenz Wer sich in besonderem Maße für die Heimat und seine Stadt einsetzt, kann dafür belohnt werden. Jeder kann vorgeschlagen werden. Die Stadt sammelt bis 31. August Vorschläge.

Gewürdigt werden können Projekte und Maßnahmen, die im Stadtgebiet Erkelenz stattfinden oder einen Bezug zum Stadtgebiet haben, viele Menschen in Erkelenz mobilisieren oder bürgerschaftliches Engagement für die Heimat zum Ausdruck bringen. Die Projekte und Maßnahmen müssen bereits begonnen haben oder abgeschlossen sein. Geplante, aber noch nicht begonnene Projekte können keinen Preis erhalten.

Möglich sind Zusendungen per Post oder per Mail bei der Stadtverwaltung (Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz oder info@erkelenz.de). Neben einer Begründung für den Vorschlag werden der Name sowie die Anschrift des Vereins, Teams, der Institution oder der Einzelperson benötigt. Für mögliche Rückfragen müssen die Vorschlagenden ihre Kontaktdaten angeben. Einsendungen sind bis zum 31. August möglich. Für Rückfragen steht Simone Finken (02431 85-345 oder simone.finken@erkelenz.de) zur Verfügung.