Anfrage in Düsseldorf : Oberkasseler Smarts sind weg, der Ärger ist da

Bis Ende März parkten an der Straße dauerhaft zwei Smarts, die nur dazu dienten, dass man leichter in eine Garageneinfahrt kommt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Oberkassel Die SPD im Linksrheinischen will von der Stadtverwaltung wissen, was die Hintergründe der neuen Halteverbotszonen am Kaiser-Friedrich-Ring sind. Dort standen bis Ende März dauerhaft zwei Smarts, die nur dazu dienten, dass man leichter in eine Garageneinfahrt kommt. Nun gibt es Ärger.