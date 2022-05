Städtepartnerschaft in Düsseldorf : Unbekannte übersprühen Moskau-Schilder

Städtepartnerschaft in Düsseldorf

In Oberkassel ist der Schriftzug „Moskau“ in den Farben der Ukraine gestaltet. Foto: Christine Wolff/Christins Wolff

Düsseldorf Die Städtepartnerschaft Düsseldorfs mit Moskau liegt zwar auf Eis, lebt auf den Schildern an den Ortseingängen der Stadt aber weiter. Jetzt haben sich Unbekannte an mindestens zwei der Schilder zu schaffen gemacht. Sie wurden übersprüht.

In Oberkassel wurde die Moskau-Tafel – als eine von acht Partnerstädten – in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb übersprüht. Die Stadt wurde erst durch eine Anfrage unserer Redaktion auf den Schaden aufmerksam. Ein Sprecher kündigte an, dass man sofort versuchen werde, das Schild zu reinigen – sonst müsse es vorläufig entfernt werden.