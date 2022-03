Ukraine-Krieg : Düsseldorf besiegelt Partnerschaft mit Czernowitz

Düsseldorf Vor einer Woche machte Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller den Vorschlag, eine Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Czernowitz einzugehen – im Eiltempo soll dieser nun von der Verwaltung umgesetzt werden.

Der Stadtrat entschied sich in seiner Sitzung am frühen Donnerstagnachmittag einstimmig für eine Städtepartnerschaft mit der westukrainischen Stadt Czernowitz. Den Vorschlag machte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) bereits vergangene Woche als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine. Auch Gespräche mit dem Bürgermeister von Czernowitz, Roman Kalitschuk, sind bereits geführt worden. Dieser begrüßt den Vorschlag, wie er es auch in einer Videobotschaft während der Ratssitzung bekräftigte.