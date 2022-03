Proteste in Düsseldorf : Diese Demonstrationen finden am Samstag statt

Diese Demonstrationen finden am Samstag statt

Proteste in Düsseldorf

Am Samstag sind erneut Gegner der Impfpflicht in Düsseldorf unterwegs. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Am Samstag werden etwa 2000 Teilnehmer bei einer Kundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz erwartet. Am Freitag gibt es auf dem Burgplatz eine Mahnwache anlässlich des Fukushima-Supergaus.

Am Freitag, den 11. März, jährt sich der Gedenktag des Fukushima-Supergaus zum 11. Mal. Aus diesem Anlass ruft die Stiftung Ethik & Ökonomie für Freitag um 16 Uhr zu einer Mahnwache auf dem Burgplatz auf. In dieser Zeit soll über die Nachhaltigkeit der Atomenergie diskutiert werden.

Zudem gibt es am Samstag einen Autokorso. Mehrere Dutzend Fahrzeuge werden zuvor im Sauerland starten und am Nachmittag in Düsseldorf erwartet. Das Ende von dieser Veranstaltung ist für 22 Uhr geplant.