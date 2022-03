Osteuropäische Geschichte an der Heinrich-Heine-Uni : Historikerin bescheinigt Putin „postimperialen Phantomschmerz“

Düsseldorf Die Düsseldorfer Historikerin Beate Fieseler forscht seit vielen Jahren zu Russland. Im Ukraine-Krieg sieht sie den Versuch des russischen Präsidenten, das Land in eine unterlegene Position zurückzuzwingen.

Im Fall von Belarus finde Putin in Lukaschenko einen treuen Vasallen, so Fieseler: „Die Ukraine will er mit brutaler Gewalt in die inferiore Position, die sie aus russischer Sicht immer einzunehmen hatte, zurückzwingen.“ Sein großrussischer Chauvinismus äußere sich auch sprachlich, indem er die Ukraine als „Kleinrussland“ zu titulieren pflege.