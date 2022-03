Düsseldorf-Pempelfort : Auto kollidiert mit Motorroller - eine Schwerverletzte

Düsseldorf Beim Zusammenstoß eines Motorrollers mit einem Auto in Düsseldorf-Pempelfort ist die Fahrerin auf dem Zweirad schwer verletzt worden. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Schwer verletzt wurde am Mittwochmittag eine 67-jährige Frau, als ein Auto mit ihrem Motorroller kollidierte. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Polizei war ein 57-jähriger Mann aus Essen mit seinem Opel auf der Eulerstraße in Richtung Ulmenstraße unterwegs. Kurz vor der Ampel an der Kreuzung Eulerstraße/Jülicher Straße wechselte er den Fahrstreifen.

Dabei übersah er offenbar eine 67-jährige Frau, die mit ihrem Motorroller (Honda) in gleicher Richtung unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten. Dabei verletzte sich die Frau aus Düsseldorf so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten.