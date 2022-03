Düsseldorfer Stadtrat : Entscheidung über Städtepartnerschaft mit Czernowitz in der Ukraine

Düsseldorf Zwischen Düsseldorf und der westukrainischen Stadt Czernowitz bestehen schon länger Verbindungen auf verschiedenen Ebenen. Jetzt soll daraus möglicherweise eine Städtepartnerschaft werden. Der Rat stimt am Donnerstag ab.

2019 reiste eine Düsseldorfer Delegation unter dem damaligen OB Thomas Geisel nach Czernowitz, im selben Jahr nahm eine Delegation aus Czernowitz am Second International Mayors Summit on Living Together in Düsseldorf teil.