Aufführung im FFT : Die Wiederbelebung des Arbeitertheaters

Die Frankfurter Theatergruppe Andcompany&Co zeigt im FFT das Stück „Neue Horizonte“ und widmet sich den Vorläufern der digitalen Revolution.

Ein halbes Jahrhundert nach der Uraufführung von „Horizonte“ in der DDR lotet das Frankfurter Künstlerkollektiv Andcompany&Co gemeinsam mit dem Arbeiter*innentheater am 11. und 12 März im FFT „Neue Horizonte“ aus und fordert mit seiner Performance: „Eternity für alle!“

Von den 1960ern bis in die 1980er war das Örtchen Schwedt so etwas wie das Silicon Valley der DDR. Von dort aus versorgte ein petrolchemisches Werk das ganze Land mit Rohstoffen für die Landwirtschaft, die Textil- und Chemieindustrie. Selbst Westberlin wurde mit Kraftstoff aus Schwedt beliefert. Das Petrolchemische Kombinat (PCK) konnte in den 80ern durchaus mit dem beneideten Westen mithalten.

Das Werk leistete sich auch eine Theatergruppe, die sich aus den Arbeitern rekrutierte. Schon Mitte der 60er inszenierte Gerhard Winterlich das preisgekrönte Stück „Horizonte“. Elemente daraus übernahm Heiner Müller und ließ sie in seine Version des „Sommernachtstraum“ einfließen, die 1969 an der Berliner Volksbühne uraufgeführt wurde.

Performance am Wochenende in Düsseldorf : Die „wütende Frau aus Moldawien“ kommt ins FFT

Die Theatergruppe aus Frankfurt inszeniert ihre Performance vor futuristisch anmutender Kulisse, die mit ihrer Science-Fiction-Ästhetik wie ein Rücksturz in die 1960er daherkommt mit Marsmenschen, Raumkapseln und einiges an Elektronik auf der Bühne. Für den „Industrial Sound“ sorgt ein Schlagzeug. Vor dieser Kulisse erinnern sich die ehemaligen Arbeiter des PCK an die Hochzeit der DDR-Industrie. Ihr Albtraum einer sich selbst regulierenden Produktion ist längst wahr geworden. In Schwedt steht heute eine Fabrik, die einem internationalen Konsortium gehört und an der unter anderem die Shell AG beteiligt ist. Aber das ist eine andere Geschichte, die in „Neue Horizonte – Eternity für alle“ nicht erzählt wird.