Bezahlbarer Wohnraum : Warum es plötzlich wieder deutlich weniger neue Sozialwohnungen gibt

Düsseldorf Nach einer Trendwende brach die Zahl der neugebauten öffentlich geförderten Wohnungen 2021 wieder stark ein. Die Stadt nennt gleich mehrere Ursachen und gibt eine Prognose ab.

In Düsseldorf sind 2021 deutlich weniger öffentlich geförderte Wohnungen fertiggestellt worden als in den beiden Vorjahren. Im Jahr 2019 hatte es nach jahrelanger Flaute einen deutlichen Aufschwung gegeben. Mit 573 neuen Einheiten kamen so viele hinzu wie in den sechs Jahren davor zusammengerechnet nicht. 2020 konnte das für Düsseldorf hohe Niveau mit 494 geförderten Wohnungen noch einigermaßen gehalten werden. Im vergangenen Jahr sackte die Zahl allerdings auf 218 ab.