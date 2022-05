Die Polizei hatte den verdächtigen Kiosk beobachtet : Anklage nach Razzia am Worringer Platz

Düsseldorf Bei einem Kiosk-Betreiber waren Kokain und mehr als 60.000 Euro Drogengeld sichergestellt worden. Wann der Prozess vor dem Amtsgericht stattfindet, steht noch nicht fest.

Die Brennpunkteinheit der Polizei war sehr aufmerksam, als sie Anfang Januar rund um den Worringer Platz patrouillierte. Den Beamten fiel auf, dass immer wieder Menschen in einen Kiosk gingen und ihn nach einiger Zeit verließen, ohne sichtbar was gekauft zu haben. Einige dieser Personen wurden in der Nähe kontrolliert und da bei ihnen Kokain gefunden wurde, fand kurz darauf eine größere Polizeiaktion in dem Kiosk statt. Zwei Männer wurden als mögliche Dealer festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.