Preisverleihung in Dortmund : Hendrik Wüst zeichnet Projekt für zugewanderte Frauen aus

Preisverleihung in Dortmund

Ministerpräsident Hendrik Wüst verleiht die Mevlüde-Genç-Medaille in Dortmund. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Ingenieurinnen oder Architektinnen: Viele zugewanderte Frauen des Projekts PerMenti sind inzwischen erfolgreich in ihrem Job in Deutschland. Nun hat das Projekt eine besondere Auszeichnung erhalten: Die Mevlüde-Genç-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen.

„Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, müssen oft eine ganze Wand von Vorurteilen und Widerständen überwinden, um sich in einem anspruchsvollen Beruf zu etablieren. Diesen Frauen will PerMenti eine Brücke bauen, sie und ihre Leistung sichtbar machen und ihnen die Chance geben, die sie verdienen“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei der Verleihung am Mittwoch. „Barbara Wenzel, Mechthild Greive und alle ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer haben es sich zur Aufgabe gemacht, zugewanderten Frauen mit gutem Bildungsabschluss die Chance auf eine Arbeitsstelle zu eröffnen, die ihren Qualifikationen entspricht.“