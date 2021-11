Düsseldorf schafft nur knapp 5-Prozent-Quote : LVR fördert Jobs für Behinderte mit 2,7 Millionen Euro

Schwerbehinderte haben es noch immer schwer bei der Jobsuche, hier ein Bild aus der Werkstatt für Angepasste Arbeit in Düsseldorf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Düsseldorfer Arbeitgeber sind bei der Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung auch im ersten Corona-Jahr eher zurückhaltend gewesen. Das geht aus dem Jahresbericht des LVR-Inklusionsamts hervor.

Das Inklusionsamt des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) und die rheinischen Fachstellen haben auch im ersten Corona-Jahr massiv die Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen in Düsseldorf unterstützt. Das geht aus dem Jahresbericht des Inklusionsamtes hervor. In 578 Fällen und mit mehr als 2,7 Millionen Euro wurden Arbeitsstellen gefördert. Von den Mitteln wurden Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen sowie Räumlichkeiten und Arbeitsplätze behinderungsgerecht gestaltet.

„Das Jahr 2020 hat das LVR-Inklusionsamt mit der Corona-Pandemie vor große Herausforderungen gestellt. Wir sind froh, dass es trotzdem gelungen ist, mit kreativen Lösungen die schwerbehinderten Beschäftigten und deren Arbeitgeber gerade in dieser Krisenzeit verlässlich und kompetent zu begleiten“, sagt Martina Zsack-Möllmann, Vorsitzende des LVR-Sozialausschusses. „Die Unsicherheiten der Pandemie haben bei Arbeitgebern und Menschen mit Behinderung unterschiedlichste Fragen aufgeworfen. Dem LVR war und ist es daher sehr wichtig, gerade in solchen Zeiten weiterhin zuverlässig, auch in Kooperation mit den Rehabilitationsträgern, zu beraten und begleiten“, sagt Professorin Angela Faber, LVR-Dezernentin für Schulen, Inklusionsamt und Soziale Entschädigung.