Gastronomie in Corona-Zeiten : Ärger um Außenterrassen in Kaiserswerth

Düsseldorf Wirte haben am Kaiserswerther Markt ihre Angebote vergrößert oder neue Terrassen geschaffen. Die Politik möchte das rückgängig machen.

Die Grünen und die SPD wollten diesem Antrag nicht folgen. Waldemar Fröhlich (Grüne) geht davon aus, dass es CDU und FDP vorrangig um die „Wiedereroberung“ von Parkplätzen gehe. Er begrüßt die Belebung des Ortskerns durch die Außengastronomie, „die von den Bürgern sehr gut angenommen wurde“. Allerdings kritisiert er, dass die Terrassenerweiterungen ungeordnet erfolgten. Besonders stört ihn das auf der Mittelinsel am Kaiserswerther Markt. Diese sei inzwischen von der Gastronomie so stark belegt, dass Bürger sie nicht mehr begehen und nutzen könnten. Fröhlich regt deshalb einen Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Gastronomen an, um nach einer Lösung zu suchen. Als Grundlage für das Gespräch bittet er in der nächsten BV-Sitzung um die Beantwortung mehrerer Fragen. So will er erfahren, nach welchen Richtlinien und für welche Zeiträume am Markt Sondernutzungserlaubnisse erteilt wurden und welche Einnahmen die Stadt durch die zusätzlichen Gastronomieflächen erzielt.