Pandemie in Düsseldorf : Corona-Ausbruch auf Station der Uniklinik weitet sich aus

Düsseldorf Die Stadt meldet weitere positive Corona-Fälle auf einer Station des Universitätsklinikums und in einer Einrichtung der Lebenshilfe. Das Ausbruchsgeschehen im Edmund-Hilvert-Haus ist dagegen rückläufig.

Auf einer Station des Universitätsklinikums und in der Einrichtung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung an der Gudastraße sind weitere positive Corona-Fälle gemeldet worden. Das teilte die Stadt am Montagabend mit. Das Ausbruchsgeschehen war in der Vorwoche bekannt geworden.