Netzwerkertreffen in Düsseldorf : Vonovia-Chef Rolf Buch zu Gast beim Ständehaus-Treff

Düsseldorf Zum letzten Ständehaus-Treff in diesem Jahr kam Vonovia-Chef Rolf Buch nach Düsseldorf und stellte sich den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Bekannte Netzwerker saßen im coronabedingt verkleinerten Publikum.

Es war der letzte Ständehaus-Treff in diesem Jahr, und wegen der gestiegenen Inzidenzen wurden kurzfristig umfassende Zusatz-Maßnahmen ergriffen, um auf die neue Lage zu reagieren: 2G+ war Pflicht, um am 88. Netzwerkergipfel teilnehmen zu können. Die Rheinische Post Mediengruppe bot ihren Gästen am Montag deshalb an, sich kostenfrei vor dem Ständehaus testen zu lassen. Zusätzlich wurde die Kapazität des Hauses im Hinblick auf die Corona-Pandemie nicht voll ausgeschöpft.