Programm im Stadtmuseum : Eine Ausstellung über die Kolonialzeit

Düsseldorf Im Stadtmuseum startet eine neue Ausstellung. In der Eröffnung spricht ein Experte über die Folgen der Kolonialisierung und widmet sich der Frage, ob diese inzwischen tatsächlich beendet ist.

Konzipiert wurde die kleine Wanderausstellung von Serge Palasie, Afrikanist und sogenannter Fachpromotor Flucht, Migration und Entwicklung. Er bietet einen kurzen, historischen Überblick und will außerdem hinterfragen, inwiefern die Kolonialzeit tatsächlich in der Vergangenheit liegt. Das teilte die Stadt am Montag mit. Dabei wirft Serge Palasie einen Blick auf globale Beziehungsgeflechte, Klimaungerechtigkeit sowie Flucht und Migration. Auch Rassismus und Identität in Deutschland können, laut Serge Palasie, nicht isoliert von der Kolonialgeschichte betrachtet werden.