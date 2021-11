In Düsseldorf-Eller : Feuer auf der Toilette – Schule evakuiert

Düsseldorf Die brennende Toilette in einer Schule in Düsseldorf-Eller führte am Montag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Das ganze Gebäude musste evakuiert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Hausmeister der städtischen Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller entdeckte am Montagmorgen Rauch, der aus einer Toilette im Obergeschoss des Gebäudes quoll und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand im Toilettenbereich konnte schnell gelöscht werden, allerdings waren aufgrund der Verrauchung des Schulgebäudes umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Zwei Mitarbeitende wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Gegen 10 Uhr erreichte die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung, dass aus einem Toilettenbereich im Obergeschoss einer städtischen Gesamtschule Brandrauch drang. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort eintrafen, war das Schulgebäude bereits aufgrund der Alarm- und Evakuierungsanlage vollständig geräumt. Aus dem Toilettenbereich drang Brandrauch, welcher sich bereits in die Gebäudeteile der Schule ausbreitete.

Das Feuer, welches sich auf den Waschbeckenbereich der Toiletten beschränkte; konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden, allerdings waren aufgrund der enormen Rauchausbreitung umfangreiche Entlüftungsmaßnahmen erforderlich.

Zwei Mitarbeitende der Gesamtschule, welche in unmittelbarer Nähe des Brandrauches standen, wurden vorsorglich durch Notfallsanitäter auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Beide blieben unverletzt und mussten nicht in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Schulgebäude war durch den Einsatz mehrerer Hochleistungslüfter nach etwa 90 Minuten vom Brandrauch befreit. Nach Rücksprache mit der Schulleitung wurde entschieden, den Unterricht nicht wieder aufzunehmen und alle Schülerinnen und Schüler nach Hause zu schicken.

Die Einsatzstelle wurde zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

(csr)