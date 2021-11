Prozess startet : Eltern sollen Freund der Tochter aus dem Fenster geschubst haben

Für den Prozess gegen beide hat das Landgericht ab dem 18.November zunächst sieben Verhandlungstermine bis Mitte Dezember eingeplant. Foto: dpa/Oliver Berg

Oberbilk Bei einem Familienstreit in einer Wohnung an der Siemensstraße in Oberbilk fiel ein 28-jähriger Mann aus dem Fenster. Haben die Eltern seiner Freundin den Mann geschubst? Diese Frage will nun das Landgericht klären.