Stadterneuerungsprojekt Garath 2.0 : Spielplatzumbau in Garath wird fortgeführt

Der Ameisenspielplatz wurde bereits im Lauf des Jahres neu gemacht. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf Fast eine Million Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand. Der Umbau an zwei Spielplätzen soll sogar noch in diesem Jahr starten. Der Spielplatz an der Stettiner Straße soll ab Februar 2022 saniert werden.

Von Andrea Röhrig

In ihrer Sitzung am Dienstag, 23. November (17 Uhr, Aula Gesamtschule Stettiner Straße) sollen die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 allen Garathern ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Höhe von fast einer Million Euro machen. Auf der Tagesordnung stehen gleich drei Beschlüsse zum Umbau von weiteren Spielplätzen. Möglich macht das das Stadtteilerneuerungskonzept Garath 2.0, für das es hohe Zuschüsse gibt. In diesem Jahr fertig geworden sind schon der Ameisenspielplatz und der Wasserspielplatz.

Der Umbau der Spielplätze Peter-Behrens-Straße 33 und Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße soll sogar noch in diesem Jahr beginnen und jeweils fünf Monate dauern. Die Arbeiten am Spielplatz an der Stettiner Straße sollen im Februar 2022 starten und ebenfalls fünf Monate dauern. Alle drei Spielplätze sind in die Jahre gekommen; viele Spielgeräte mussten abgebaut werden, weil sie nicht mehr sicher waren. Nach dem Umbau sind alle drei Flächen barrierefrei nutzbar.

Peter-Behrens-Straße Unter dem Überthema Buntspecht wird der Spielplatz umgebaut. Kreise gliedern den Spielplatz und geben die Wegeführung vor. Die verschiedenen Wege- und Platzbereiche mit Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten erschließen den Spielplatz. Höhere Gebüsche werden reduziert, damit der Spielplatz offener und freundlicher wirkt.

Der grüne Treffpunkt dient den Kindern und Eltern zur Information über den Buntspecht. Hier wird ein Schild Erläuterungen zur Vogelwelt bereitstellen. Ergänzend ist darüber hinaus ein Hochbeet vorgesehen, das von Paten bewirtschaftet werden soll. Tischtennisplatten sollen zum Spielen anregen sowie eine Slackline zum Balancieren.



Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße Der Spielplatz soll unter dem Motto Seilspielplatz weiterentwickelt werden soll. Die Spielgeräte des Platzes sind stark sanierungsbedürftig. Mit dem Umbau soll der Platz zwei große Spinnennetze zum Klettern bekommen und zusätzlich eine 4,55 Meter hohe Kletterpyramide. Auf dem Platz halten sich laut Stadt zudem regelmäßig Menschen aus sozialen Randgruppen auf. Durch eine separate neue Platzgestaltung und eine konsequente Raumaufteilung sollen die Konflikte reduziert werden.

Stettiner Straße Unter dem Thema „Farbenspielplatz“ wird der Spielplatz zeitgemäß umgebaut. Der Pinsel wurde einmal durch die bunten Farbtöpfe gezogen und hat seine Spuren an den Spielgeräten hinterlassen. So befinden sich entlang der Wegeverbindung drei „Farbtöpfe“ mit unterschiedlichen Spielwelten. Bänke und ein Picknicktisch laden im Schatten der Bestandsbäume zum gemütlichen Verweilen ein.