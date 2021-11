Kunst in Düsseldorf : Hamburger Maler stellt in Gerresheim aus

Düsseldorf Skulpturen, Fotografie, sogar neue Werk von Heinz Mack und Aktmalerei sind in den Düsseldorfer Galerien zu sehen. Hier einige Tipps für die kalten Tage.

Im Schaufenster des Kunstraums „Baustelle Schaustelle“ an der Brehmstraße 41 in Flingern sind die Werke des Künstlerduos Josephine Scheuer und Linan Zhu zu sehen. Für ihre Ausstellung „Unespied Nook“ („Ungesehene Ecke“) lenken sie den Blick auf jene Dinge, denen im Alltag keine weitere oder viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Zhu baut aus Verpackungen seine Skulpturen, Scheuer hat mit einer analogen Kamera im Lockdown eine Straße fotografiert.

Die Galerie Plan.d. zeigt die Ausstellung „Stranger than lost“. Zu sehen sind Bildhauerarbeiten von Maria Anna Dewes sowie Malerei von Samuel Imbach. Die Galerie an der Dorotheenstraße 59 kann samstags und sonntags, jeweils von 15 bis 18 Uhr, bei freiem Eintritt besucht werden.

Der in Leipzig arbeitende Künstler Philip Kanwischer zeigt seine neuen Werke im Nails Projektraum an der Birkenstraße. In seinem Projekt „Die epistemische Maschine“ kombiniert Kanwischer fotografische Bilder und Texte auf faszinierende Weise. Besucher der Ausstellung sind donnerstags und freitags, 13 bis 18 Uhr, sowie samstags, 12 bis 16 Uhr, willkommen.



Gerresheim Noch bis zum 25. November stellt der Hamburger Maler Bodo Kriehn seine Bilder in der Galerie Art Room aus. Kriehn beschäftigt sich mit Ölkreide und Acrylfarben – und mit Aktmodellen. Der Künstler möchte die Widersprüche menschlicher Beziehungen in seiner Arbeit deutlich machen. Die Galerie befindet sich Am Poth 4 und ist dienstags, 18 bis 20 Uhr, donnerstags, 16 bis 18 Uhr, sowie samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.