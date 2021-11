Kommen und Gehen in Düsseldorf : Wo Frauen wirklich ungestört trainieren können

Ina Bieber, ihre Mutter Angelika, Leslie Betat und Cailin Dütz (v.l.) wissen, was Frauen beim Sport wollen. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf In der ehemaligen Commerzbank-Filiale an der Benderstraße in Gerresheim hat der Fitnessanbieter Sporteve ein Studio eröffnet. Angeschlossen ist ein Massage-Studio.

Endlich zieht wieder Leben in das ehemalige Commerzbank-Gebäude an der Benderstraße (Ecke Dornaper Straße) ein. Fast zehn Jahre stand das Ladenlokal im Erdgeschoss leer. Und es dürfte besonders Frauen freuen, wer der neue Mieter ist. Denn mit Sporteve ist dort ein Ladyfitness-Anbieter eingezogen, der sich eben nur an Frauen richtet. Und auch nur die haben Zugang – Anmachsprüche und klopfende männliche Poser müssen draußen bleiben. Damit füllen Ina Bieber und ihr dreiköpfiges Team nach der Schließung der Mrs.Sporty-Filiale am Kölner Tor eine Lücke im Stadtbezirk. Das hat sich schnell ausgezahlt, binnen kürzester Zeit haben sich 150 Frauen angemeldet.

Die Marke Sporteve wurde 2017 gegründet, aktuell gibt es rund 30 Clubs in Deutschland. „Es ist nicht das klassische Franchise-System, eher wie eine Partnerschaft. Wir sind nicht an ein strenges Korsett gebunden, haben viele Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheiten“, betont Bieber, die eigentlich aus der Wirtschaft kommt, als Psychologin, Fitness- und Ernährungscoach aber gute Voraussetzungen für die Eröffnung des neuen Studio mitbringt.

Ihr Team hat sie „zusammengecastet“: Die lizensierten Personaltrainerinnen Leslie Betat und Cailin Dütz sind Studentinnen im Bereich Sport und Gesundheit, Mutter Angelika Bieber hat 40 Jahre lang als Gymnasiallehrerin gearbeitet und ist nicht nur die gute Seele des Clubs, sondern auch und gerade Ansprechpartnerin für die ältere Generation.

Und davon gibt es jetzt schon reichlich in Gerresheim: Das jüngste Mitglied ist 15 Jahre alt, das älteste über 80. Wie Mrs.Sporty baut Sporteve auf ein Ganzkörper-Zirkeltraining an 15 Stationen, an Cardio-Geräten ebenso wie an Hanteln oder Balanceboards. In der Anfangsphase werden die Mitglieder zu bestimmten Zeiten (9 bis 13 Uhr, 16 bis 19 Uhr, Wochenende 10 bis 13 Uhr) von den Personaltrainerinnen gemäß ihren Bedürfnissen individuell (zum Beispiel Gewichtabnahme, Rücken, Knie) und unterfüttert mit persönlichen Daten angeleitet. Es gibt regelmäßige Check-ups, bei denen die Fortschritte dokumentiert, Fettanteil oder Muskelmasse gemessen werden. Später dann können die Frauen zwischen 7 und 22 Uhr (Wochenende 8 bis 18 Uhr) selber einchecken, wann immer sie wollen, 365 Tage im Jahr. „30 Minuten dreimal die Woche reichen absolut aus, um positive Effekte zu erzielen“, sagt Ina Bieber.

„Wichtig ist uns die persönliche Ansprache“, betont Leslie Betat, „es soll eine familiäre Atmosphäre herrschen“. Cailin Dütz kennt schon jetzt jeden der 150 Namen. Ina Bieber hofft mittelfristig auf bis zu 300 Mitglieder. „Wegen der flexiblen Öffnungszeiten entzerrt sich das, es werden selten mehr als sechs Frauen gleichzeitig im Studio sein“, erklärt sie.