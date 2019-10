Verkehr in Düsseldorf : Dritte Umweltspur sorgt für Stau am ersten Tag nach den Herbstferien

Düsseldorf Am Montagmorgen werden die Auswirkungen der dritten Umweltspur in Düsseldorf deutlich: Auf der A46 in Höhe Universität staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer. Pendler müssen Geduld beweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Düsseldorf hat eine dritte Umweltspur: Auf einer Einfallstraße vom Südpark bis in den Nordosten der Stadt bleibt für Autofahrer stadteinwärts von ursprünglich zwei Fahrstreifen nur einer übrig. Am Montagmorgen staut sich der Verkehr auf der A46 in Höhe Universität auf mehrere Kilometer. Die Umweltspur ist nur für Busse, Taxis, Fahrräder, Elektroautos und Wagen mit mindestens drei Insassen freigegeben. Dieser Montagmorgen ist der erste richtige Belastungstest für die Umweltspur, da die Herbstferien nun vorbei sind und der Pendlerverkehr zunimmt.

Die Landeshauptstadt hat seit April bereits Umweltspuren für zunächst ein Jahr auf zwei Straßen eingerichtet. Ziel ist, die Luftverschmutzung durch den Autoverkehr zu verringern. Damit sollen drohende Fahrverbote für Dieselautos verhindert werden. Ein Sprecher der Stadt sagte, bislang laufe es auf der dritten Umweltspur besser als angenommen. Falls die Auswirkungen zu krass würden, müsste man überlegen, den Versuch abzubrechen.

(siev/dpa)