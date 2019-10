Projekt des Düsseldorfer ASB : Ehrenamtler sammeln Lebensgeschichten

Düsseldorf Das Projekt „Geschichtsschreiber“ wird vom Arbeiter-Samariter-Bund organisiert.

Der ASB lädt ältere Menschen, die in Düsseldorf wohnhaft sind, ein, sich zu melden und beim Projekt mitzuwirken. „Jedes Leben ist interessant“, heißt es in einem Flyer des Vereins. Es gehe vor allem darum, jüngeren Menschen die Lebenswelt von damals verständlich zu machen und zu helfen, Schwierigkeiten und Möglichkeiten vergangener Zeiten vorstellen zu können. „Die gemeinsamen Gespräche sind für beide Seiten eine Bereicherung. Zwischen den Beteiligten entstehen oft Beziehungen, die noch lange anhalten,“ berichtet Bärbel Deußen vom ASB, die das Projekt seit inzwischen zwölf Jahren koordiniert.

Interessierte können sich direkt an den ASB wenden: per Anruf unter Telefon 0211 930310 oder 0211 9303132 sowie auch per E-Mail an b.deussen@asb-duesseldorf.de. Dort erhalten sowohl potentielle Schreiber als auch interessierte Zeitzeugen alle weiteren Informationen. Außerdem können Menschen, die die Geschichten der alten Leute kennen lernen wollen, erfahren, wann und wo Lesungen ausgewählter Texte aus dem Projekt stattfinden. Weitere Infos zu den Geschichtsschreibern im Internet unter www.asb-duesseldorf.de.