Düsseldorf-Unterrath : Eine Party für Nachtschwimmer

In den Schwimmbecken gab es viele Wasserspielzeuge, um den Spaßfaktor zu erhöhen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Unterrath 120 Besucher kamen ins Gartenhallenbad, um mit Musik zu schwimmen.

Zugegeben, Unterrath ist nicht der „Traumstadtteil“ aller Nachtschwärmer. Für Wasserratten gab es aber nun ein interessantes nächtliches Angebot. Im Gartenhallenbad an der Mettlacher Straße machte die „Night Swim Tour“ der Bädergesellschaft Düsseldorf Station. Das bis 24 Uhr geöffnete Schwimmbad war bunt ausgeleuchtet, eine zusätzliche „Lightshow“ zauberte Muster und Effekte an Decken und Wände. Ein DJ spielte chillige bis tanzbare Rhythmen, an einer Cocktailbar wurden alkoholfreie Drinks gemixt. Das große Becken (25 x 12,5 Meter) war mit Wasserspielzeug jeglicher Art (aufblasbare Einhörner, Flamingos, Kamele, Poolnudeln, Haie, Bälle) übersät. Das Ergebnis der verlängerten Öffnungszeiten und der gesteigerten Attraktion des alten Bades waren 120 Nachtschwimmer.