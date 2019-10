Tipps für die heimelige Jahreszeit in Düsseldorf : Düsseldorfs Attraktionen für die Winterzeit

Das Riesenrad auf dem Burgplatz von Schausteller Oscar Bruch ist schon in Betrieb. Das Wheel of Vision ist auch ein besonders beliebter Platz für Verliebte. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Alle Jahre wieder rüsten sich Schausteller und Gastronomen für die Weihnachtszeit. Die Bandbreite ist auch 2019 enorm.

Mit der Winterzeit naht auch die Adventszeit. Das Riesenrad auf dem Burgplatz ist schon aufgebaut und in Betrieb. Die Vorbereitungen für die Adventsmärkte laufen auch Hochtouren, ebenfalls die für die DEG-Winterwelt auf dem Corneliusplatz. Für alle, die sich auf die Weihnachtzeit freuen, steht jetzt schon fest: Es gibt ein vielseitiges Programm.

Riesenrad Zum achten Mal dreht sich das „Wheel of Vision“ auf dem Burgplatz. Mehr als 50 Meter ist es hoch, so dass die Besucher von oben einen guten Blick über Düsseldorf haben. Mitfahren kostet 7,50 Euro, montags bis donnerstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr. Wer sich etwas Außergewöhnliches gönnen möchte, kann sich täglich von 11 bis 13 Uhr ein Frühstück in einer der Gondeln bestellen. Das Essen kommt vom Restaurant Schwan am Burgplatz. Das Frühstück kann für zwei oder vier Personen gebucht werden, die Fahrt dauert dann eine Stunde. Das Riesenrad ist in der Düsseldorfer Weihnachtszeit zum beliebten Wahrzeichen am Rhein geworden. Die Düsseldorfer würden sich mehrmals pro Saison einen Blick von oben auf ihre Stadt gönnen, sagen die Veranstalter. Gäste kämen auch aus den Benelux-Staaten, Frankreich, England, Spanien und aus arabischen Ländern. Die Besucherzahlen seien auf hohem Niveau konstant, heißt es.

Weihnachtsmärkte Was die Düsseldorfer Weihnachtswelt von anderen Märkten unterscheidet, ist ihre Vielfalt – eine Weihnachtswelt, aber sieben Einzelmärkte. Innerhalb einer Entfernung von nur einem Kilometer kann man von einem Themenmarkt zum nächsten schlendern und bekommt überall ein Sternenleuchten geboten. In diesem Jahr beginnt das Weihnachtserlebnis am 21. November und endet erst nach Weihnachten am 30. Dezember 2019. So bietet sich auch nach den Feiertagen noch einmal die Möglichkeit, das wunderbare festliche Flair der sieben Märkte zu genießen. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag bis Samstag 11 bis 21 Uhr, 24. Dezember 11 bis 15 Uhr, 26. Dezember 14 bis 20 Uhr, nur am Totensonntag (24. November) und am 25. Dezemberbleiben die Buden geschlossen.

RP-Adventsmarkt Zu Beginn der Vorweihnachtszeit lädt der Carlsplatz am 28. November zum stimmungsvollen RP-Adventsmarkt. Die Händler des zentralen Wochenmarkt präsentieren ihr Warenangebot und stimmen kulinarisch auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Getränke und Delikatessen – alles, was zu einem Weihnachtsmenü gehört, gibt es auf dem Carlsplatz. Ab 17 Uhr gibt es Weihnachtsmusik, dazu Punsch und Glühwein. Zu jeder vollen Stunde ist eine exklusive kulinarische Führung geplant. Ausgewählte Stände bieten kleinen Gruppen eine Produktschulung zu Themen wie Käse, Wein, Kaffee oder Gewürzen an. Genießer können auf dem Carlsplatz nicht nur Wintergerichte probieren, sondern auch gleich die passenden Zutaten samt Rezept einkaufen. Die Rheinische Post wird mit einem Stand vertreten sein, an dem es attraktive Gewinnchancen gibt.

DEG-Winterwelt Auf dem Corneliusplatz ist die DEG-Winterwelt im Aufbau. Eröffnet wird die Eisbahn am 15. November um 11 Uhr. Auf Kufen können die Eisläufer dann ihre Runden um den Schalenbrunnen herum drehen, es gibt auch einige Aktionen wie Eisstock- und Lättli-Schießen. Heiße Getränke und leckeres Essen servieren die Gastronomen in der Füchschen-Alm. Richtig schön romantisch wird das Eislaufen nach Einbruch der Dunkelheit. Denn der Lichtbogen „Magic Sky“ erleuchtet vom Brunnen aus Eisbahn, Läufer und Zuschauer. Die Öffnungszeiten der Winterwelt mit Eisbahn werden sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr sein. Ein Tagesticket soll 7,50 Euro kosten.