Morgen-Podcast von Antenne und RP : Jetzt den Düsseldorfer Aufwacher abonnieren

Düsseldorf Ab sofort gibt es mit dem „Düsseldorfer Aufwacher“ einen Morgen-Podcast für die Landeshauptstadt. Antenne Düsseldorf und die Rheinische Post kooperieren für dieses neue Angebot.

In gut zehn Minuten erfahren die Hörer, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Werktags kann der Aufwacher über das Netz, aber auch über alle gängigen Podcast-Apps gehört werden.