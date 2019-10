Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur dritten Umweltspur : Jetzt kommt die Verkehrskrise in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Die dritte Umweltspur in Düsseldorf kommt einer Verkehrswende mit dem Holzhammer gleich, findet unser Autor. Das hat die erste Belastungsprobe am Montagmorgen bewiesen. Der Stadtrat sollte sich genau überlegen, ob er den Pendlern das Leben wirklich so schwer machen will.