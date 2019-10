Essen für Kinder in Düsseldorf : Viele Kitas servieren deutlich weniger Schweinefleisch

Düsseldorf In ganz Deutschland ist der Konsum von Schweinefleisch seit Jahren rückläufig. Auch in den Düsseldorfer Kitas wird immer weniger Schwein serviert – aus Rücksicht auf muslimische Kinder, aber auch aus gesundheitlichen Gründen.

So verzichten die 24 von der AWO betriebenen Kitas bereits seit mehreren Jahren vollständig auf Schweinefleisch, zum Teil wegen jener Kinder, die sich nach muslimischen und jüdischen Ernährungsvorschriften richten. Der Speiseplan in den Kitas, so AWO-Sprecher Wolfgang Schmalz, orientiere sich allgemein an dem Bedarf der Kinder, den Wünschen der Eltern und den Möglichkeiten des Personals vor Ort.