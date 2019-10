Bauprojekte in Düsseldorf : Neues Wohnviertel und Geschäftshaus für Rath

Düsseldorf Auf zwei benachbarten Grundstücken errichtet die Brune Immobilien-Gruppe ein Neubauviertel mit 212 Wohnungen verschiedener Größen – und die neue Zentrale der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Von beidem erhofft man sich im Stadtteil eine Belebung.

„Die Menschen sollen gerne hier wohnen und sich wohlfühlen“, sagte Vorstandsmitglied Christopher Brune in seiner Festrede über die Arcadia Höfe. Auf dem 24.000 Quadratmeter großen Areal am Aaper Wald wird seit 1. April gebaut, es entstehen neben einer zentralen Parkanlage 23 Häuser mit insgesamt 212 ganz verschiedenen Wohneinheiten – von 44 bis 120 Quadratmetern. Darunter werden gemäß dem Handlungskonzept Wohnen je 20 Prozent geförderte und preisgedämpfte Wohnungen sein. „Und sie werden alle komplett durchmischt im Quartier verteilt“, betont Brune – so wurde zum Beispiel nicht dem Beispiel anderer Investoren gefolgt, die die günstigeren Wohnungen als Lärmschutzriegel nutzen. Stattdessen wurden die Häuserfronten zur nahen Güterzugstrecke hin mit deutlich höherem Schallschutz geplant; zudem liegen in dieser Richtung Küchen und WCs, aber nicht Schlafzimmer oder Balkone. Stadtteilpolitiker Marcus Münter lobte das Projekt: „Wir können neue Wohnungen dringend brauchen, und die Gegend wird belebt.“