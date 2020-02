Digital Demo Day 2020 : Zukunftstechnologie zum Anfassen

Klemens Gaida (v.l./GF Digihub); Quang Truong, (Kanal-Netz), Sascha Poggemann, (Cognigy) und Peter Hornik (GF Digihub). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Digital Demo Day in Düsseldorf treffen Start-Ups mit innovativen technologischen Ideen auf Unternehmer und Investoren.

Ob Internet der Dinge, künstliche Intelligenz oder Industrie 4.0: In der Technologiebranche wird ständig an neuen Innovationen gearbeitet, um die Möglichkeiten der digitalen Welt neu auszuloten. Oft geht die Entwicklung von innovativen Technologien dabei nicht von großen Konzernen aus, sondern wird durch die Arbeit von kleinen Teams aus jungen Unternehmern vorangetrieben, denen es zwar an Kapital, aber nicht an Visionen und Kreativität mangelt.

Um diesen Tech-Start-Ups eine Bühne zu bieten, wurde der Digital Demo Day vom digihub Düsseldorf/Rheinland ins Leben gerufen. Bereits zum vierten Mal haben junge Gründer am Donnerstag, 13. Februar, auf dem Areal Böhler die Chance sich zu präsentieren und mit Unternehmen und Investoren ins Gespräch zu kommen. Im Folgenden werden alle wichtigen Informationen rund um die Veranstaltung zusammengefasst.



Was erwartet die Besucher: Digitalisierung zum Anfassen – Mit diesem Konzept will sich der Düsseldorfer Digital Demo Day von vergleichbaren Veranstaltungen abheben. „Es gibt viele verschiedene Digitalkonferenzen, die sich mit dem Thema auseinandersetzten, doch wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die Digitalisierung auch greifbar machen“, berichtet Peter Hornik, Geschäftsführer von digihub Düsseldorf/Rheinland. „Alle Start-Ups die hier ausstellen, müssen auch etwas mitbringen, was sie an ihrem Stand präsentieren können.“

Info Informationen zum Digital Demo Day Wann: Der vierte Digital Demo Day findet am Donnerstag, 13. Februar, auf dem Areal Böhler statt. Adresse ist die Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf. Es werden 175 nationale und internationale Start-ups als Aussteller sowie über 4000 Besucher erwartet. Preise: Die Ticketpreise variieren zwischen zehn Euro für Studenten und Schüler und 99 Euro für Unternehmer und Investoren. Programm: Das umfangreiche Programm und die einzelnen Redner können im Internet unter www.digitaldemoday.de eingesehen werden.

Den einzelnen Start-Ups bleibt dabei selbst überlassen, was sie von ihrer Arbeit zeigen. Beim Düsseldorfer Start-Up Cognigy haben Besucher zum Beispiel die Möglichkeit sich von den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz zu überzeugen, die die Firma in den vergangenen vier Jahren entwickelt hat.