Freiraumkonzept : Anwohner planen Freiraum in Garath Südwest mit

Garath Heute steht das Infomobil noch einmal von 10 bis 13 Uhr an der Ricarda-Huch-Straße.

Heute ist der dritte und letzte Tag, an dem das Infomobil in der kleinen Fußgängerzone von Garath Südwest steht. Landschaftsarchitektin Friederike Marwede nimmt mit ihrem Team heute nochmal von 10 bis 13 Uhr Anregungen und Ideen für die weitere Planung entgegen. Die Fußgängerzone, die ihre beste Zeit schon viele Jahre hinter sich hat, soll aufgewertet und umgestaltet werden. Jetzt geht es darum, wieder Leben ins Viertel zu bekommen.

Allerdings können die Planer des Büros Danielzik Leuchter und Partner eines nicht: Mieter für den Leerstand besorgen, geschweige denn Einfluss darauf nehmen, dass der Bau der neuen Wohnungen – dort, wo Edeka war – durch einen Investor sowie die Errichtung des katholischen Gemeindezentrums in direkter Nachbarschaft endlich los geht. Anke Nübold beispielsweise wünscht sich mehr Bepflanzung für das Nebenzentrum Südwest. Es könnten Bäume angepflanzt werden und die Dächer und Außenwände der Bauten begrünt werden. Sie hat die Idee einer essbaren Stadt – mit Obstbäumen und Sträuchern, an denen sich zur Erntezeit jeder bedienen kann. Für diese Bäume könnte man dann sogar Patenschaften übernehmen, erläutert Nübold.

Die Bahn will Milliarden in NRW investieren

Ausbau des Streckennetzes : Die Bahn will Milliarden in NRW investieren

Razzia in NRW : Polizei riegelt Rotlichtviertel in Essen ab

Friederike Marwede nimmt alle Ideen auf. Auf Plänen hat ihr Büro schon mal ein paar Möglichkeiten skizziert, als Anregung zur Diskussion, wie sie sagt. Alles, was die Passanten geäußert haben, fließt in den Prozess zur Erstellung des Vorentwurfs mit ein. Dieser soll noch in diesem Jahr fertig sein, damit man damit Fördergelder beantragen kann. Doch selbst, wenn die Zusage dafür noch in diesem Jahr erfolgen sollte, umgesetzt werden könne die Freiraumgestaltung erst als letztes Puzzlestück, ähnlich wie die Deko als letztes Element im Eigenheim. „Wir müssen warten, bis alle geplanten Bauprojekte fertig sind“, sagt Brigitte Kugler vom Planungsamt, die gestern Nachmittag wie auch die Quartiersmanagerin Silke de Roode vorbeigeschaut hatte.