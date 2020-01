Veranstaltung in Garath : Gedenken an KZ-Befreiung

Gedenken an KZ-Befreiung

Veranstaltung in Garath

Garath Am Montag gibt es im Düsseldorfer Süden eine zentrale Gedenkveranstaltung.

(RP) Eine zentrale Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz findet am Montag, 27. Januar, im Arenasaal der Freizeitstätte Garath, Fritz-Erler-Straße 21, statt. Das Bürgerbündnis „Garath-tolerant-und-weltoffen“ und die Freizeitstätte laden dazu ein. Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren durch die Rote Armee offenbarte der Welt den fabrikmäßigen, durchorganisierten Massenmord an Juden, Sinti und Roma, Homosexuellen, Kommunisten, Sozialisten sowie Pfarrern, Systemkritikern, Zeugen Jehovas und Behinderten, heißt es in der Einladung. Die Befreiung ermöglichte den überlebenden Juden die Flucht nach Palästina, ins heutige Israel.